ГД приняла закон о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий увеличение лимита страховых выплат по европротоколу до 200 тысяч рублей, даже при наличии разногласий между участниками аварии.
Инициатива, предложенная депутатами от партии «Новые люди», направлена на упрощение процедуры оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, что ранее ограничивалось суммой в 100 тысяч рублей при несогласии сторон.
Правительство России поддержало инициативу, однако в своем заключении выразило обеспокоенность возможными рисками. По мнению кабмина, оформление ДТП без участия полиции может привести к росту мошенничества в сфере ОСАГО и негативно сказаться на рентабельности страховых компаний. Это, в свою очередь, способно снизить их заинтересованность в продолжении работы в системе обязательного страхования.
ЦБ РФ в ходе мониторинга также выявил, что в регионах, где особенно распространено оформление ДТП без участия правоохранителей, наблюдаются признаки злоупотреблений. В связи с этим правительство подчеркнуло необходимость обеспечить страховым компаниям более широкий доступ к документам, связанным со страховыми случаями, чтобы повысить прозрачность и сократить вероятность мошеннических выплат.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал разрешить полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию чрезмерно шумных автомобилей. Парламентарий уточнил, что жители различных городов РФ начали жаловаться на шум от машин.