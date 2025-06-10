ГД приняла закон о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Правительство России поддержало инициативу, однако в своем заключении выразило обеспокоенность возможными рисками. По мнению кабмина, оформление ДТП без участия полиции может привести к росту мошенничества в сфере ОСАГО и негативно сказаться на рентабельности страховых компаний. Это, в свою очередь, способно снизить их заинтересованность в продолжении работы в системе обязательного страхования.