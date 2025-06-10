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Экзамен по русскому языку для мигрантов станет дистанционным

С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Источник: Газета.Ру

«Минобрнауки работает над повышением качества проведения экзамена. Движемся к тому, чтобы обеспечить оценку знаний с применением технологий искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор», — сказал замминистра.

По его словам, также обсуждается вопрос введения устной части экзамена. Как рассказал Могилевский, сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом — на ней уже достигнута 87%-ная точность оценивания устных ответов.

3 июня председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Минобрнауки РФ принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования иностранцев на знание русского языка. Также парламентарий заявил, что министерство должно дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь. Он отметил, что структурные подразделения вузов неоднократно оказывались причастны к такой противоправной деятельности.