Экзамен по русскому языку для мигрантов станет дистанционным

3 июня председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Минобрнауки РФ принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования иностранцев на знание русского языка. Также парламентарий заявил, что министерство должно дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь. Он отметил, что структурные подразделения вузов неоднократно оказывались причастны к такой противоправной деятельности.