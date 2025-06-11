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В Волгоградской области почта из-за праздников изменит режим работы

12 июня отмечается День России.

Источник: РИА "Новости"

Праздник внес корректировки в работу всех почтовых отделений Волгоградской области. По данным ведомства, изменения в графике работы намечены на 11 и 12 июня.

В среду, 11 июня, почтовые отделения будут закрываться на час раньше обычного. Четверг, 12 июня, станет выходным для большинства почтовых отделений. 13 июня, в пятницу, отделения вернутся к обычному графику.

Из-за праздников изменится график доставки пенсий. Те, кто получает выплаты в период с 12 по 15 июня, смогут получить их заранее, сообщили в Социальном фонде России.

Если дата очередной выплаты совпадает с праздничными выходными, то пенсия поступит на счет пенсионера до начала этих дней. Досрочно перечислят также другие виды выплат, те, которые обычно приходят вместе с ней.