В России вырастет минимальная сумма ущерба, возмещаемая по полису ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП

«Оформление документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО», — подчеркнуто в документе.