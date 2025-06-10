В России вырастет минимальная сумма ущерба, возмещаемая по полису ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП

Минимальная сумма ущерба, возмещаемая страховщиком при оформлении аварии по европротоколу, на данный момент составляет 100 тысяч рублей. В Госдуме приняли решение повысить лимит. Теперь минимальная сумма ущерба составит 200 тысяч рублей, сказано в тексте заключения парламентариев.
Правительство России поддержало инициативу. Отмечается, что решение позволит сократить число недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО.
«Оформление документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО», — подчеркнуто в документе.
Спикер Думы Вячеслав Володин также сообщил о промежуточных итогах введенного закона о приеме детей мигрантов в школы. Результаты превзошли ожидания.