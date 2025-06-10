Над Россией взошла «клубничная луна»

10 июня небо над Россией украсила редкая Клубничная Луна, которая появляется всего раз в 18 лет. Жители страны имели возможность наблюдать за ярким красноватым полнолунием, которое достигнет своей полной фазы 11 июня в 10:44 по московскому времени и будет видна до утра 12 июня.
Вечером 10 июня Клубничная Луна взошла над различными регионами России. Это уникальное астрономическое явление запечатлели на камеры многие жители.
Главной особенностью полной Клубничной Луны является её низкое положение над горизонтом. Из-за преломления света спутник Земли приобретает красноватый оттенок. Полнолуние достигнет максимума 11 июня в 10:44 по московскому времени.
Официально полнолуние, известное как Клубничное, начнётся 11 июня. В прошлом году это событие наблюдали 22 июня, а в 2026 году полная Луна появится на небе 30 июня. Фаза полной Луны стартует утром 11 июня, что позволит жителям России наслаждаться её красотой до утра 12 июня.
Следующее редкое астрономическое событие ожидается в июле — Оленья Луна, которая состоится 10 числа.
Ранее секретная программа ЦРУ утверждала об обнаружениеи цивилизации на обратной стороне Луны.