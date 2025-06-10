Над Россией взошла «клубничная луна»

10 июня небо над Россией украсила редкая Клубничная Луна, которая появляется всего раз в 18 лет. Жители страны имели возможность наблюдать за ярким красноватым полнолунием, которое достигнет своей полной фазы 11 июня в 10:44 по московскому времени и будет видна до утра 12 июня.