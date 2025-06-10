МИД Узбекистана обеспокоен проверками граждан государства на территории РФ

Узбекистанское посольство в Москве обратилось с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию с гражданами.
Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность в связи с участившимися случаями неправомерных проверок и грубого обращения с гражданами республики на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов. По его словам, посольство Узбекистана уже направило официальную ноту в МИД РФ с требованием дать правовую оценку действиям российских силовиков.
«Мы выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях неправомерных проверок, проявления неуважения и грубого обращения с гражданами Узбекистана на территории Российской Федерации», — написал Бурханов в своем telegram-канале. Он уточнил, что вопрос обсуждался во время ежемесячной встречи представителей МИД Узбекистана и России по вопросам миграции, которая состоялась накануне.
В ведомстве отметили, что узбекистанское посольство в Москве обратилось к российской стороне с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Дипломаты ожидают официального ответа и рассчитывают на объективную правовую оценку действий представителей правоохранительных органов. По данным МИД Узбекистана, защита прав и интересов сограждан за рубежом остается одним из приоритетов внешней политики республики.
Ранее миграционное агентство при Кабинете Министров Узбекистана информировало, что 8 июня в московском районе Сокольники, во время проверки правового положения трудовых мигрантов из государств Центральной Азии, сотрудники Росгвардии допустили применение физической силы в отношении ряда мигрантов. В связи с этим ведомство рекомендовало пострадавшим гражданам обращаться в посольство Узбекистана в Москве для получения необходимой поддержки, напоминает «Царьград».