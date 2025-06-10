МИД Узбекистана обеспокоен проверками граждан государства на территории РФ

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность в связи с участившимися случаями неправомерных проверок и грубого обращения с гражданами республики на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов. По его словам, посольство Узбекистана уже направило официальную ноту в МИД РФ с требованием дать правовую оценку действиям российских силовиков.