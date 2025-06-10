Более 2 промилле алкоголя. Нетрезвого водителя задержали в Минске

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного водителя задержали в Партизанском районе столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Во время несения службы внимание сотрудников отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы привлек двигавшийся по ул. Филимонова с явным превышением скорости автомобиль Geely. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако автомобилист не подчинился их законным требованиям и продолжил движение. Спустя несколько минут на ул. Ваньковича иномарка была остановлена. За рулем находился 42-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения.
По результатам медицинского освидетельствования в организме нарушителя выявлено 2,12 промилле алкоголя.
Еще один факт нетрезвого вождения был выявлен во время несения службы экипажем ГАИ на улице Ванеева. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 47-летний мужчина. Его физическое состояние вызвало подозрение у правоохранителей.
По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель управлял автомобилем, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.
Водители были отстранены от управления транспортными средствами, их автомобили доставлены на охраняемую стоянку. В отношении нарушителей составлены административные материалы.
Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За совершение данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность.
«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать на линию 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», — подчеркнули в ГАИ. −0-