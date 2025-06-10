Специалисты собрали более 100 мешков мазутной смеси в реке под Анапой

Специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки в районе Анапы за последние сутки. Об этом сообщили во вторник, 10 июня, в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
По данным ведомства, 9 июня в районе устья реки Можепсин было собрано, извлечено из воды и вывезено для утилизации 108 мешков с мазутом.
— 108 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе 9 июня, — говорится в сообщении оперштаба.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе, после аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.
Однако в январе стало известно, что Морспасслужба завершила откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», которая встала на мель у мыса Панагия. Вице-премьер Виталий Савельев поблагодарил всех участников этой сложной операции.