Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Головой о стену»: в Европе высмеяли новые антироссийские санкции

Аналитик Кошкович высмеял 18-й пакет санкций ЕС против России.

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии сравнили попытки стран Евросоюза оказать давление на РФ при помощи очередного пакета санкций с попыткой разбить себе голову о стену. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Ну вот… В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа!», — написал Кошкович в социальной сети Х, комментируя пост главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете антироссийских рестрикций.

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не одобрит новый пакет санкций против России, который сейчас обсуждается в Евросоюзе.

Накануне стало известно, что санкции против российской атомной отрасли и экспорта ядерного топлива, несмотря на предварительные ожидания, не вошли в проект 18-го пакета ограничений Евросоюза, представленного главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также сообщалось, что ЕС в рамках 18-го пакета антироссийских санкций планирует запретить использование «Северного потока» и снизить ценовой потолок на нефть.