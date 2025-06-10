«Головой о стену»: в Европе высмеяли новые антироссийские санкции

В Венгрии сравнили попытки стран Евросоюза оказать давление на РФ при помощи очередного пакета санкций с попыткой разбить себе голову о стену. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Ну вот… В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа!», — написал Кошкович в социальной сети Х, комментируя пост главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете антироссийских рестрикций.
Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не одобрит новый пакет санкций против России, который сейчас обсуждается в Евросоюзе.
Накануне стало известно, что санкции против российской атомной отрасли и экспорта ядерного топлива, несмотря на предварительные ожидания, не вошли в проект 18-го пакета ограничений Евросоюза, представленного главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Также сообщалось, что ЕС в рамках 18-го пакета антироссийских санкций планирует запретить использование «Северного потока» и снизить ценовой потолок на нефть.