Стала известна программа мероприятий ко Дню России в Волгограде

11 июня на сцене Волгоградской филармонии выступит оркестр русских народных инструментов имени Н. Н. Калинина под руководством заслуженной артистки России Галины Иванковой. Музыкальный коллектив представит программу «Этот век из серебра» (6+), где прозвучат произведения Григория Пономаренко, Марка Минкова и других композиторов. 13 июня там же Волгоградский академический симфонический оркестр и маэстро Андрей Аниханов дадут завершающий концерт сезона — 2024/2025 (6+).