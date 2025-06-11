Стала известна программа мероприятий ко Дню России в Волгограде

Учреждения культуры подготовили для жителей и гостей Волгограда насыщенную программу к 12 июня. Тематические мероприятия, посвященные Дню России, также пройдут во всех муниципалитетах.
Как сообщает региональный комитет культуры Волгоградской области, волгоградцы уже дали старт празднованию Дня России. 9 июня в областной библиотеке для молодежи состоялся интеллектуальный квиз «Тайны русских правителей» (6+) и лекция «Путешествие во времени» (6+).
11 июня на сцене Волгоградской филармонии выступит оркестр русских народных инструментов имени Н. Н. Калинина под руководством заслуженной артистки России Галины Иванковой. Музыкальный коллектив представит программу «Этот век из серебра» (6+), где прозвучат произведения Григория Пономаренко, Марка Минкова и других композиторов. 13 июня там же Волгоградский академический симфонический оркестр и маэстро Андрей Аниханов дадут завершающий концерт сезона — 2024/2025 (6+).
11 июня в областной детской художественной галерее волгоградцы и гости города смогут увидеть выставку работ участников конкурса «Свет Победы», приуроченного к 80-летию Великой Победы (0+).
В День России, 12 июня, в Волгоградском планетарии устроят показы полнокупольных программ «В глубинах космоса. Космическая история России» (12+) и «Измеряя космос & Российские орбитальные обсерватории» (12+). В тот же день посетители музея-заповедника «Старая Сарепта» смогут принять участие в экскурсионно-интерактивной программе «Дела великие Петра» (8+), посвященной жизни царя-реформатора.
Праздничные программы и концерты ко Дню России пройдут также на открытых площадках Волгограда, Волжского и в муниципальных районах области.