«Россия!»: вторая группа освобожденных из плена военных РФ прибыла в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД со второй группой российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Об этом стало известно во вторник, 10 июня.
Сообщается, что Россия передала вторую группу военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Взамен была передана аналогичная по численности группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кадры прибытия опубликовал Telegram-канал RT. На видеозаписи военные Вооруженных сил РФ, держа в руках флаг страны скандируют: «Россия! Россия! Россия!».
В рамках стамбульских договоренностей первая группа пленных ВС РФ в возрасте до 25 лет вернулась с Украины. Минобороны России сообщило, что украинская сторона получила взамен такое же число военнопленных. Ведомство также опубликовало кадры освобожденных бойцов.
Второй раунд прямых переговоров представителей России и Украины 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, делегации общались на русском языке. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская сторона также готова передать шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров в одностороннем порядке.