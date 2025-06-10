«Россия!»: вторая группа освобожденных из плена военных РФ прибыла в Подмосковье

Второй раунд прямых переговоров представителей России и Украины 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, делегации общались на русском языке. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская сторона также готова передать шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров в одностороннем порядке.