Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммуналки

«Российские семьи, тратящие на коммунальные услуги значительную часть дохода, могут снизить финансовую нагрузку с помощью жилищной субсидии. Право на субсидию возникает, когда расходы на “коммуналку” превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи. В большинстве регионов порог составляет 22% от дохода семьи, в Москве — 10%. Субсидия позволяет не платить за ЖКУ больше этого норматива», — отметила Разворотнева в разговоре с News.ru. Важным условием для получения помощи является отсутствие задолженности по квартплате.