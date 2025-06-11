Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммуналки

Снизить платежи за ЖКУ можно через субсидии.
Снизить платежи за жилищно-коммунальный услуги можно с помощью оформление жилищной субсидии для семей, чьи расходы на коммуналку превышают региональный норматив. О малоизвестном способе снизить платежи за «коммуналку» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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«Российские семьи, тратящие на коммунальные услуги значительную часть дохода, могут снизить финансовую нагрузку с помощью жилищной субсидии. Право на субсидию возникает, когда расходы на “коммуналку” превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи. В большинстве регионов порог составляет 22% от дохода семьи, в Москве — 10%. Субсидия позволяет не платить за ЖКУ больше этого норматива», — отметила Разворотнева в разговоре с News.ru. Важным условием для получения помощи является отсутствие задолженности по квартплате.
Ранее эксперты уже рассказывали россиянам о других способах снизить расходы на коммунальные услуги, например, за счет отказа от некоторых опций или перерасчета платежей при временном отсутствии дома. По оценкам специалистов, такие меры позволяют уменьшить траты на ЖКХ на 15−30%. Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается в стране 1 июля, напоминает «Общественная служба новостей».