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Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня в несчастливый день

Узнали, что можно и нельзя делать 11 июня, когда празднуют день Феодосьи Колосяницы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 11 июня вспоминает святую Феодосию Константинопольскую. В народе принято праздновать день Феодосьи Колосяницы. Как правило, с указанной даты начинает колоситься рожь. А еще в лесах появляются боровики, которые называют колосовики. Вместе с тем существует еще одно название — несчастливый день.

Что нельзя делать 11 июня.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, проводить генеральную уборку. Кроме того, день не подходит для того, чтобы срывать цветы и ломать деревья. Нельзя 11 июня ругаться с близкими родственниками, так как можно было навлечь на себя неудачи.

Что можно делать 11 июня.

По традиции, в указанный день было принято праздновать проводы весну и встречу лета. Кроме того, была традиция приносить угощения березе.

Согласно приметам, жаркая погода предсказывает неурожай боровиков. В том случае, если большое количество пауков, то ждали хорошей погоды.

Тем временем на Комаровке белорусская клубника стоит от 13,50 до 22,90 рублей за килограмм.

А еще первые лисички продаются за 10 рублей за стакан или 40 рублей за кг на Комаровке.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года.