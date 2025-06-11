Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня в несчастливый день

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, проводить генеральную уборку. Кроме того, день не подходит для того, чтобы срывать цветы и ломать деревья. Нельзя 11 июня ругаться с близкими родственниками, так как можно было навлечь на себя неудачи.