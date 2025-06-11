Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня в несчастливый день

Православная церковь 11 июня вспоминает святую Феодосию Константинопольскую. В народе принято праздновать день Феодосьи Колосяницы. Как правило, с указанной даты начинает колоситься рожь. А еще в лесах появляются боровики, которые называют колосовики. Вместе с тем существует еще одно название — несчастливый день.
Что нельзя делать 11 июня.
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, проводить генеральную уборку. Кроме того, день не подходит для того, чтобы срывать цветы и ломать деревья. Нельзя 11 июня ругаться с близкими родственниками, так как можно было навлечь на себя неудачи.
Что можно делать 11 июня.
По традиции, в указанный день было принято праздновать проводы весну и встречу лета. Кроме того, была традиция приносить угощения березе.
Согласно приметам, жаркая погода предсказывает неурожай боровиков. В том случае, если большое количество пауков, то ждали хорошей погоды.
Тем временем на Комаровке белорусская клубника стоит от 13,50 до 22,90 рублей за килограмм.
А еще первые лисички продаются за 10 рублей за стакан или 40 рублей за кг на Комаровке.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года.