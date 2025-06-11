День поиска новой звезды и День неукротимой страсти: какие праздники отмечают в России и мире 11 июня

День поиска новой звезды отмечается в честь астрономических открытий, благодаря которым человечество все больше узнает о том, насколько велика и разнообразна наша Вселенная. В этот праздник принято разглядывать ночное небо через телескоп или камеру, изучать звезды и их расположение на небосводе. К тому же этот день имеет и символическое значение: он напоминает нам о важности вдохновения и любопытства, поэтому 11 июня следует задуматься о своих мечтах и желаниях и начать воплощать их в реальности.