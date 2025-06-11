День поиска новой звезды и День неукротимой страсти: какие праздники отмечают в России и мире 11 июня

11 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День поиска новой звезды, День неукротимой страсти и Международный день игры.
День поиска новой звезды.
День поиска новой звезды отмечается в честь астрономических открытий, благодаря которым человечество все больше узнает о том, насколько велика и разнообразна наша Вселенная. В этот праздник принято разглядывать ночное небо через телескоп или камеру, изучать звезды и их расположение на небосводе. К тому же этот день имеет и символическое значение: он напоминает нам о важности вдохновения и любопытства, поэтому 11 июня следует задуматься о своих мечтах и желаниях и начать воплощать их в реальности.
День неукротимой страсти.
День неукротимой страсти отмечается не только в честь этого чувства между двумя людьми, но и в честь страсти человека к хобби, профессии, искусству, путешествиям, спорту и ко всему, что может вызывать сильные эмоции. В эту дату принято заниматься деятельностью, к которой испытывается страсть, а также выражать свои чувства в адрес любимого человека.
Международный день игры.
Международный день игры учредила в марте 2024 года Генассамблея ООН с целью подчеркнуть важность игр в жизни человека, в его развитии и психологическом здоровье. В эту дату взрослые люди могут окунуться в атмосферу детства и вместе со своими детьми поиграть в различные игры: компьютерные, спортивные, с игрушками и так далее.