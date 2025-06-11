Народный календарь. Почему 14 июня нельзя игнорировать просьбы о помощи

В народе 14 июня называют днем Иустина, так как церковь в эту дату чтит раннехристианского мученика, святого Иустина Философа. Считалось, что он привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. В народе святому Иустину молились о счастливой жизни.
В этот день девушки, которым надоело внимание ненужного поклонника, могут провести ритуал, чтобы отвадить его. Для этого нужно сорвать ветку ивы и воткнуть ее в землю между своими следами и следами навязчивого ухажера.
14 июня необходимо убираться дома, однако ставить забор и ремонтировать его нежелательно, так как это может привести к пожару. Также в день Иустина нельзя игнорировать чьи-либо просьбы помочь. В противном случае вскоре самим придется молить о помощи.
Приметы погоды.
Если восход чистый, то урожай ржи будет хорошим.
Дождливое утро сулит хороший урожай льна.
Если оводы летают высоко над землей — значит, день будет солнечным и теплым.
Именины отмечают: Харита, Денис, Павел, Давид, Иван, Вера, Василий, Виктория.