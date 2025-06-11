Календарь на 11 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В 1923 году, в разгар гонений на церковь, Войно-Ясенецкий принял монашество и епископский сан. За открытое исповедание веры подвергался гонениям, ссылкам. Прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден медалями. Опубликовал выдающиеся научные труды на тему хирургии, за что получил Сталинскую премию I степени. Не менее выдающимся был его духовный путь. Всю свою жизнь святитель Лука служил церкви, последние 15 лет был архиепископом Симферопольским. Прославлен в лике святых в 1995 году. Чудотворные мощи святителя Луки покоятся в Симферополе.