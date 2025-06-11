Власти Антальи проверяют наличие вирусов у российских туристов

«С нашей стороны были направлены соответствующие запросы отелям региона сразу после сообщений в СМИ. Мы не получили никакой негативной информации, речи о каком-либо массовом заражении вирусами нет. Туристическая индустрия региона также держит ситуацию на контроле, связывается с отелями, непосредственно с российскими туристами, от них тоже нет массовых жалоб», — сообщили РИА Новости в муниципалитете.