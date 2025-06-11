Власти Антальи проверяют наличие вирусов у российских туристов

Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов.
Власти Антальи запросили информацию у местных отелей о возможном наличии вирусных заболеваний среди российских туристов после сообщений в СМИ, но ни одного случая массового заражения подтверждено не было. Об этом сообщили в муниципалитете региона.
«С нашей стороны были направлены соответствующие запросы отелям региона сразу после сообщений в СМИ. Мы не получили никакой негативной информации, речи о каком-либо массовом заражении вирусами нет. Туристическая индустрия региона также держит ситуацию на контроле, связывается с отелями, непосредственно с российскими туристами, от них тоже нет массовых жалоб», — сообщили РИА Новости в муниципалитете.
Ранее канал SHOT сообщил о значительном увеличении числа случаев необычных аллергических реакций у российских туристов, отмеченных на популярных турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье. По данным источника, резкое повышение температуры воздуха до 40 градусов и интенсивное солнечное излучение стали предположительной причиной массового возникновения острого фотодерматита, причем даже использование солнцезащитных средств не обеспечивает необходимой защиты от подобных проявлений, напоминает RT.