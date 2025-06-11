Россельхознадзор усилил контроль за продукцией трех производителей колбас

По данным Россельхознадзора, в продукции «Сочинского мясокомбината» и «Царицыно» обнаружено присутствие свинины в куриной колбасе. В продукции Комбината «Дубки» выявлен растительный компонент, не указанный в маркировке — каррагинан. В ведомстве проинформировали, что при повторном выявлении подобных нарушений экспорт продукции этих производителей может быть приостановлен.