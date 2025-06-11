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Россельхознадзор усилил контроль за продукцией трех производителей колбас

Три российских производителя колбасной продукции — АО «Сочинский мясокомбинат», ОАО «Царицыно» (Москва) и ООО Комбинат «Дубки» (Саратов) — переведены на усиленный контроль Россельхознадзора. Мера введена после выявления в колбасных изделиях этих компаний несоответствия состава заявленным ингредиентам, сообщили на сайте ведомства.

Экспорт продукции этих компаний может быть приостановлен.

Три российских производителя колбасной продукции — АО «Сочинский мясокомбинат», ОАО «Царицыно» (Москва) и ООО Комбинат «Дубки» (Саратов) — переведены на усиленный контроль Россельхознадзора. Мера введена после выявления в колбасных изделиях этих компаний несоответствия состава заявленным ингредиентам, сообщили на сайте ведомства.

Нарушения были выявлены у АО «Сочинский мясокомбинат», ОАО «Царицыно» (Москва) и ООО Комбинат «Дубки» (Саратов) «Недобросовестные производители используют растительные ингредиенты (соя, мука, камедь и др.) с целью удешевления мясной продукции, а также при использовании сырья низкого качества для связывания компонентов состава в качестве загустителей, стабилизаторов и другое», — говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, в продукции «Сочинского мясокомбината» и «Царицыно» обнаружено присутствие свинины в куриной колбасе. В продукции Комбината «Дубки» выявлен растительный компонент, не указанный в маркировке — каррагинан. В ведомстве проинформировали, что при повторном выявлении подобных нарушений экспорт продукции этих производителей может быть приостановлен.

Ранее Роскачество нашло опасные бактерии и антибиотики в купатах для гриля. Нарушения выявили сразу у 19-ти известных торговых марок.