«Мне предложили сыграть концерт на Северном полюсе»

— Да, она расширилась значительно. И это получилось естественным образом, никто не ставил такой задачи. Каждый член жюри, голосуя, не знал, за кого проголосовали его коллеги. У нас были видеоотборы, записи присылали из самых разных уголков планеты. Только у дирижеров, по-моему, было больше 200 заявок. О чем это говорит? О том, что имя Рахманинова — вне границ. Он икона для миллионов людей во всем мире. Рахманинова играют каждый день, как и Чайковского. Так что мы ждем огромное нашествие (в хорошем смысле слова) потрясающих молодых музыкантов из 18 стран. Из Америки, Европы, Азии. И ждем открытия новых имен. Участники первого конкурса — даже те, кто и не прошел финал — прочно закрепились на филармонических сценах не только нашей страны, но и всего мира.