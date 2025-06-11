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Запасные футболисты «Акрона» и «Крыльев» забили 14 мячей в прошлом сезоне РПЛ

Тольяттинцы вошли в топ-5 по этому показателю, а самарцы замкнули первую десятку.

Тольяттинцы вошли в топ-5 по этому показателю, а самарцы замкнули первую десятку.

Всего вышедшие на замену футболисты «Акрона» забили девять мячей в минувшем сезоне Премьер-лиги. Из них пять на счету 24-летнего Владимира Хубулова. С такими цифрами заняли пятую строчку в чемпионате.

«Зелено-бело-синие» стали десятыми с пятью такими голами. Первое место досталось «Краснодару». Свежие игроки отличились за «быков» 14 раз. Об этом сообщает «РУСТАТ».

Ранее рассказывали, что «красно-черные» попали в пятерку лучших команд РПЛ по количеству удачных отборов.

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