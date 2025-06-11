Мединструктор рассказал, как похудеть с помощью велопрогулок

Велопрогулки способны помочь в похудении без изнурительных диет, так как подобные тренировки могут сжигать до 1 тысячи калорий за час. О правилах велозанятий рассказал «РИАМО» инструктор отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.
— Один час велопрогулки сжигает от 250 до 1 тысячи калорий — чем активнее вы крутите педали, тем сильнее ускоряется метаболизм. Вес уходит, мышцы работают, а организм привыкает к здоровой нагрузке без утомительных диет, — отметил эксперт.
Специалист добавил, что регулярная езда также поможет побороть бессонницу, снизит уровень стресса и станет профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что, велотренировки особенно подойдут тем, кто вынужден подолгу стоять (продавец, кассир, промоутер). У людей этих профессий нарушается венозный отток, кровь застаивается, ноги сильно отекают. В таком случае также стоит посещать аэробику, степ, аквааэробику, плавание и антигравити-тренировки.