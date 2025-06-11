Мединструктор рассказал, как похудеть с помощью велопрогулок

— Один час велопрогулки сжигает от 250 до 1 тысячи калорий — чем активнее вы крутите педали, тем сильнее ускоряется метаболизм. Вес уходит, мышцы работают, а организм привыкает к здоровой нагрузке без утомительных диет, — отметил эксперт.