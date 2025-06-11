Врач рассказала, какими болезнями чаще всего заражаются на пляже

«Пути заражения ими примерно одинаковы: вы можете случайно проглотить воду при купании (особенно рискованно это в стоячих водоемах), употребить в пищу немытые фрукты, ягоды, овощи, есть любую другую пищу грязными руками. Наиболее опасен контакт с песком, где есть фекалии животных или людей», — отметила врач.