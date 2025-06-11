Врач рассказала, какими болезнями чаще всего заражаются на пляже

На пляже легко подхватить различные инфекции и паразитарные заболевания, особенно если не соблюдать правила гигиены и купаться в загрязненной воде. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Эльвира Комкова.
«Пути заражения ими примерно одинаковы: вы можете случайно проглотить воду при купании (особенно рискованно это в стоячих водоемах), употребить в пищу немытые фрукты, ягоды, овощи, есть любую другую пищу грязными руками. Наиболее опасен контакт с песком, где есть фекалии животных или людей», — отметила врач.
Она предупредила, что симптомы у кишечных инфекций общие: диарея, рвота, температура, боли в животе. Поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обратиться к врачу.
«Царьград» подчеркнул, что нахождение на пляже в обнаженном виде увеличивает риск инфекционных заболеваний, особенно если речь идет о стоячих водоемах. Хотя купальники и плавки не могут полностью защитить половые органы от водных инфекций, у нудистов вероятность заражения остается выше.
Ранее Life.ru сообщил, что во всех случаях заражение происходит при попадании загрязненной воды в рот, на слизистые оболочки или через ранки на коже.