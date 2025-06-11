Россиянам назвали сроки снижения ставок по кредитам

Ставки по ипотеке и другим кредитам в российских банках вряд ли будут снижаться в ближайшие месяцы несмотря на то, что Центробанк начал постепенное снижение ключевой ставки. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом издания «РИАМО» озвучил специалист в сфере финансов Магомед Гамзаев.
— В 2025 году кредиты и ипотека останутся дорогими. Значительное снижение ставок ожидается не ранее 2026−2027 годов, когда ключевая ставка может опуститься до 13−14%, — заявил эксперт.
По его словам, к концу этого года наиболее вероятный уровень ключевой ставки составит 18−19%. В текущих условиях по потребительским кредитам изменения будут минимальными, считает он.
Ранее RT сообщил, что Банк России снизил ключевую ставку до 20%. Также стало известно, что годовая инфляция замедлилась до 9,8%. При этом, регулятор отметил, что снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает «значимого смягчения денежно-кредитных условий».
Также ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки, передает 360.ru.