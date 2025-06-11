Россиянам назвали сроки снижения ставок по кредитам

Ставки по ипотеке и другим кредитам в российских банках вряд ли будут снижаться в ближайшие месяцы несмотря на то, что Центробанк начал постепенное снижение ключевой ставки. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом издания «РИАМО» озвучил специалист в сфере финансов Магомед Гамзаев.