Разведывательные подразделения 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Вооружённых сил России успешно сбили два украинских беспилотника с помощью тарана в небе над Харьковской областью. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Добрый», отметив, что в обоих случаях российские дроны благополучно вернулись на базу.
По словам бойца, разведчики освоили технику воздушного тарана как способ борьбы с вражескими дронами, подчеркивая, что это делается в том числе для защиты гражданских на территории Белгородской области. Он отметил, что таким образом создается буферная зона не только на земле, но и в воздушном пространстве.
«Добрый» также уточнил, что первый инцидент произошёл 7 июня, второй — 10 июня. В обоих эпизодах российские операторы успешно сблизились с вражескими квадрокоптерами Mavic 3, нанесли удар сверху и вернули свои беспилотники на базу.
Ранее российский разведчик-сапер из 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Игорь Айваседо, известный под позывным «Дерзкий», рассказал о том, как ему удалось спасти своих сослуживцев возле освобожденного Троицкого в Донецкой Народной Республике.