Разведчики 41-го мотострелкового полка сбили тараном два украинских дрона

По словам бойца, разведчики освоили технику воздушного тарана как способ борьбы с вражескими дронами, подчеркивая, что это делается в том числе для защиты гражданских на территории Белгородской области. Он отметил, что таким образом создается буферная зона не только на земле, но и в воздушном пространстве.