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Только для курсантов и слушателей: Кимоно не появится на городских полицейских

Кимоно не войдёт в форму российских сотрудников полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По её словам, некоторые СМИ неверно истолковали новое постановление об обновлениях в форменной одежде. Из-за этого появились ошибочные сообщения о внедрении кимоно в обмундирование правоохранительных органов.

Волк пояснила, что кимоно предназначены только для курсантов и слушателей образовательных организаций. Оно будет использоваться на занятиях по физподготовке и отработке боевых приёмов. По завершении срока носки одежда перейдёт в собственность.

«Призываю журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России», — написала Ирина Волк.

Ранее Life.ru писал, что Госдума одобрила законопроект, который серьёзно повысит штрафы за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. Теперь штраф вместо нынешних 500−800 рублей составит от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя могут лишить прав.