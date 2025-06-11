От королевы «кислоты» до побирушки: Как живёт поэтесса Алина Витухновская, поддержавшая войну НАТО против России

52-летняя Витухновская* была на слуху в России в 90-х, когда водила дружбу с поэтом Андреем Вознесенским и была завсегдатаем различных московских и петербургских богемных тусовок. В 1994 году дополнительную известность в этой среде она получила после публикации статьи про наркотики в одном из российских изданий. Как оказалось, в богемной тусовке все знали, что у Витухновской всегда можно разжиться грибами, синтетикой и «питерской кислотой».