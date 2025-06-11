Названы болезни, которые дебютируют после 50 лет

После достижения возраста 50 лет у женщин могут проявиться заболевания, которые до сих пор протекали скрытно. Это связано с перестройкой всего организма из-за состояния климакса, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Оксана Серебрякова.