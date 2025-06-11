Названы болезни, которые дебютируют после 50 лет

После достижения возраста 50 лет у женщин могут проявиться заболевания, которые до сих пор протекали скрытно. Это связано с перестройкой всего организма из-за состояния климакса, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Оксана Серебрякова.
— Снижение выработки эстрогенов запускает каскад изменений в организме. Именно после 50 лет часто дебютируют заболевания, которые долгое время развивались бессимптомно: остеопороз, атеросклероз, гипертония, сахарный диабет 2 типа, — заявила медик.
По словам врача, чтобы вовремя выявить болезни, достаточно регулярно проходить медицинские обследования. Особое внимание стоит уделить сердечно-сосудистой системе, репродуктивной системе.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что ближе к 45−50 годам женщины постепенно подходят к периоду менопаузы. Он характеризуется отсутствием менструации, возможным проявлением климактерического синдрома — появлением приливов, потливости, изменением настроения.