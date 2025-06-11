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Как вести себя с ребенком, получившим двойку: советы педагога

Педагог Васюк: частые двойки у ребенка могут говорить о конфликте в школе.

Источник: Комсомольская правда

Плохая оценка в школе — не трагедия, однако если ребенок часто получает двойки, с ним следует поговорить и выяснить их причину. Возможно речь может идти о конфликтах в образовательном учреждении. Об этом сообщила в разговоре с RuNews24.ru педагог Ксения Васюк.

— Можно обратиться к специалистам. Это психолог, социальный педагог. Стоит поинтересоваться у самого ребенка. Возможно, у него есть проблемы в коллективе, возможно, с учителем, — отметила учитель.

По ее словам, важно объяснить ребенку: двойка — это не конец света, но ее нужно исправить. Также, возможно, стоит уделить внимание другим его талантам и сделать акцент не только на обучении в школе.

Ранее KP.RU отметил, что родителям не следует ругать ребенка за плохие оценки, поскольку они не являются показателем реальных знаний, а успеваемость детей зависит от многих факторов: физического состояния, настроения учителя, а также отношения ребенка к учителю и самому предмету.