Как вести себя с ребенком, получившим двойку: советы педагога

Плохая оценка в школе — не трагедия, однако если ребенок часто получает двойки, с ним следует поговорить и выяснить их причину. Возможно речь может идти о конфликтах в образовательном учреждении. Об этом сообщила в разговоре с RuNews24.ru педагог Ксения Васюк.
— Можно обратиться к специалистам. Это психолог, социальный педагог. Стоит поинтересоваться у самого ребенка. Возможно, у него есть проблемы в коллективе, возможно, с учителем, — отметила учитель.
По ее словам, важно объяснить ребенку: двойка — это не конец света, но ее нужно исправить. Также, возможно, стоит уделить внимание другим его талантам и сделать акцент не только на обучении в школе.
Ранее KP.RU отметил, что родителям не следует ругать ребенка за плохие оценки, поскольку они не являются показателем реальных знаний, а успеваемость детей зависит от многих факторов: физического состояния, настроения учителя, а также отношения ребенка к учителю и самому предмету.