Как вести себя с ребенком, получившим двойку: советы педагога

Плохая оценка в школе — не трагедия, однако если ребенок часто получает двойки, с ним следует поговорить и выяснить их причину. Возможно речь может идти о конфликтах в образовательном учреждении. Об этом сообщила в разговоре с RuNews24.ru педагог Ксения Васюк.