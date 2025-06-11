Удивительное явление — «клубничная» Луна: россияне могут увидеть «низкое» полнолуние впервые за 18 лет

Чтобы увидеть необычное явление, стоит выглянуть в окно в новь на среду и на четверг, на 11 и 12 июня. Смотреть нужно по направлению к югу, именно там окажется Луна. Спутник следует наблюдать незадолго до полуночи и некоторое время после наступления нулей.