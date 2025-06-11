Удивительное явление — «клубничная» Луна: россияне могут увидеть «низкое» полнолуние впервые за 18 лет

Сегодня, 11 июня, россияне могут восхититься уникальным астрономическим явлением. Его называют «клубничное полнолуние». В следующий раз явление можно запечатлеть лишь через 18 лет, рассказывает KP.RU.
Жители России могут увидеть июньскую полную Луну, которая служит олицетворением «зимнего Солнца». Причем спутник Земли сегодня находится еще ниже, чем Солнце зимой. Такую позицию Луна займет в следующий раз только в 2043 году.
Появились фото взошедшей над Россией «клубничной» Луны Иван МАКЕЕВ.
Чтобы увидеть необычное явление, стоит выглянуть в окно в новь на среду и на четверг, на 11 и 12 июня. Смотреть нужно по направлению к югу, именно там окажется Луна. Спутник следует наблюдать незадолго до полуночи и некоторое время после наступления нулей.
Явление уже зафиксировали жители Новосибирска, Москвы и других городов. Судя по фото, Луна действительно окрасилась в нежно-розовый, клубничный цвет.