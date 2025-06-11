С 1 июля повысят социальные выплаты. Кого ждёт прибавка и сколько она составит

На федеральном уровне сделают прибавку тем людям, кому нужно будет переоформлять в июне единое пособие, которое было назначено в прошлом году. То есть если, к примеру в семье за 2024 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка, то в 2025 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%.