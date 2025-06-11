Сборная Австралии по футболу в шестой раз подряд отобралась на чемпионат мира

Для австралийской сборной это будет уже шестое подряд участие в финальных стадиях мирового первенства. На предыдущих турнирах команда дважды доходила до ⅛ финала (в 2006 и 2022 годах) и три раза не смогла преодолеть групповой этап.
Чемпионат мира 2026 года, который впервые в истории пройдёт в трёх странах — США, Мексике и Канаде, запланирован с 11 июня по 19 июля.
Ранее Life.ru сообщал, что впервые в истории на ЧМ-2026 отобралась сборная Узбекистана. Кроме того, участие в турнире уже гарантировали себе Япония и Новая Зеландия.