Сборная Австралии по футболу в шестой раз подряд отобралась на чемпионат мира

В решающем поединке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Австралии одержала победу над Саудовской Аравией со счётом 2:1, гарантировав себе участие в финальной стадии турнира. Этот результат позволил «соккеруз» занять второе место в группе С азиатской зоны отбора с 19 очками, в то время как саудовцы с 13 очками продолжат борьбу в следующем этапе квалификации.