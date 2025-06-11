Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что без него Лос-Анджелес уже сгорел бы

Трамп заявил, что если бы он не вмешался, то Лос-Анджелес сгорел бы дотла из-за беспорядков.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед военными и ветеранами боевых действий. В своей речи он обратился к ужасающим событиям последних дней. Беспорядки в Лос-Анджелесе потрясли американцев. По словам Дональда Трампа, если бы он не вмешался, город бы «сейчас сгорел дотла».

Президент Соединенных Штатов считает, что мудро поступил, отправив к митингующим сотрудников Национальной гвардии. Однако именно за это его осудили местные власти.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы сгорел дотла точно так же, как дома сгорели дотла всего несколько месяцев назад, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, — это американский флаг», — заявил Дональд Трамп.

Очевидцы рассказали, как толпа протестующих сжигала автомобили и закидывала полицейских камнями. Митинги против миграционной политики Дональда Трампа разрастаются.