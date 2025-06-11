Трамп заявил, что без него Лос-Анджелес уже сгорел бы

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы сгорел дотла точно так же, как дома сгорели дотла всего несколько месяцев назад, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, — это американский флаг», — заявил Дональд Трамп.