Трамп заявил, что без него Лос-Анджелес уже сгорел бы

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед военными и ветеранами боевых действий. В своей речи он обратился к ужасающим событиям последних дней. Беспорядки в Лос-Анджелесе потрясли американцев. По словам Дональда Трампа, если бы он не вмешался, город бы «сейчас сгорел дотла».
Президент Соединенных Штатов считает, что мудро поступил, отправив к митингующим сотрудников Национальной гвардии. Однако именно за это его осудили местные власти.
«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы сгорел дотла точно так же, как дома сгорели дотла всего несколько месяцев назад, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, — это американский флаг», — заявил Дональд Трамп.
Очевидцы рассказали, как толпа протестующих сжигала автомобили и закидывала полицейских камнями. Митинги против миграционной политики Дональда Трампа разрастаются.