На конференции ООН по океанам 95 стран выступили против загрязнения пластиком

Участники конференции ООН по океанам, проходящей с 9 по 13 июня в Ницце на юге Франции, подписали совместное заявление, направленное на борьбу с загрязнением мирового океана пластиковыми отходами. По информации министерства иностранных дел Франции, данное заявление поддержали представители 95 стран, пишет ТАСС.
В коммюнике говорится: «Каждый год производится около 460 миллионов тонн пластика. Если мы не примем меры, к 2060 году это количество может утроиться. Страны со всех уголков мира подтвердили свою готовность к созданию амбициозного и эффективного международного договора, который охватит весь жизненный цикл пластиковых материалов».
Список стран, подписавших заявление, не был опубликован. Следующие обсуждения по данной теме в рамках ООН запланированы в Женеве с 5 по 14 августа.
Заявление включает пять ключевых целей, одна из которых — призыв к глобальному сокращению производства и потребления «пластиковых полимеров в первичных формах». Поддерживающие страны также требуют введения юридически обязательного запрета на производство наиболее «проблемных» пластиковых изделий и разработки соответствующего перечня. Кроме того, они выступают за улучшение конструкции пластиковых товаров для минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду и создание финансовых механизмов для поддержки этих инициатив. Последней целью является разработка международного соглашения, которое предусматривало бы возможность постепенного изменения требований со временем.
Ранее Великобритания признала поражение в борьбе с фатальным загрязнением микропластиком.