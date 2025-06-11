На конференции ООН по океанам 95 стран выступили против загрязнения пластиком

Заявление включает пять ключевых целей, одна из которых — призыв к глобальному сокращению производства и потребления «пластиковых полимеров в первичных формах». Поддерживающие страны также требуют введения юридически обязательного запрета на производство наиболее «проблемных» пластиковых изделий и разработки соответствующего перечня. Кроме того, они выступают за улучшение конструкции пластиковых товаров для минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду и создание финансовых механизмов для поддержки этих инициатив. Последней целью является разработка международного соглашения, которое предусматривало бы возможность постепенного изменения требований со временем.