Отец Илона Маска сделал неожиданное предсказание о будущем искусственного интеллекта

«И я не верю в эти истории, что искусственный интеллект захватит мир. Ничто не может сравниться с человеческими мыслями», — отметил он.
Эррол Маск также поделился прогнозом своего сына о том, что к 2040 году роботы станут такой же обычной частью повседневной жизни, как стиральные машины. Однако, по его мнению, это не представляет угрозы для человечества.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на ключевую проблему использования ИИ в макроэкономике: ограниченность исторических данных в условиях структурных изменений. Главная сложность в том, что алгоритмы машинного обучения выявляют закономерности на основе прошлых тенденций, но не способны предсказать принципиально новые явления.