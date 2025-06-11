Владельцы iPhone столкнулись с серьезными проблемами после обновления до iOS 26

Пользователи iPhone в России стали жаловаться на серьезные проблемы после обновления до новой операционной системы iOS 26. По сообщениям владельцев устройств, обновление приводит к нестабильной работе и даже полной неработоспособности телефонов.
Многие пользователи сообщают, что в процессе установки iOS 26 их iPhone перестали загружаться и перешли в режим постоянной зарядки, превратившись, по выражению пользователей, в «кирпич». Единственным решением проблемы является откат к предыдущей версии операционной системы через подключение к компьютеру.
Кроме того, пользователи, которым удалось установить iOS 26, сталкиваются с другими проблемами, такими как самопроизвольная смена обоев, неработающие приложения доставки, неполная поддержка русского языка, потеря сигнала сети и исчезновение иконок приложений, передает Telegram-канал Shot.
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил россиян, что мошенники начали взламывать смартфоны якобы для переустановки ранее удаленных приложений из магазина приложений Apple. Он отметил, что россиян просят войти в учетную запись мошенника и ввести нужные им данные, чтобы приводит к блокировке гаджетов, за отмену которой просят заплатить крупную сумму денег.