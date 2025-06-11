Трёх самок серого тюленя выпустили в Финский залив

«Тюлених нашли в конце марта — начале апреля. Одна из самок оказалась в тяжёлом состоянии у Яхтенного моста. Она получила травмы и страдала от серьёзного гельминтоза», — рассказали в Водоканале.
Тюленей выпустили в Финский залив. Видео © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга.
Двух других тюленей обнаружили на побережье Выборгского района Ленинградской области, в посёлках Приветнинское и Большой Бор.
Как сообщал Life.ru, в начале июня в естественную среду обитания выпустили четверых тюленей. Эти животные также прошли курс реабилитации.