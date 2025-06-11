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Трёх самок серого тюленя выпустили в Финский залив

В Финский залив выпустили трёх самок серого тюленя. Этот выпуск стал четвёртым в текущем сезоне. Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает, что все животные успешно закончили реабилитацию в специальном центре.

Источник: Life.ru

«Тюлених нашли в конце марта — начале апреля. Одна из самок оказалась в тяжёлом состоянии у Яхтенного моста. Она получила травмы и страдала от серьёзного гельминтоза», — рассказали в Водоканале.

Тюленей выпустили в Финский залив. Видео © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга.

Двух других тюленей обнаружили на побережье Выборгского района Ленинградской области, в посёлках Приветнинское и Большой Бор.

Как сообщал Life.ru, в начале июня в естественную среду обитания выпустили четверых тюленей. Эти животные также прошли курс реабилитации.