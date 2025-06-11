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Град, грозу, сильный ветер и дождь ожидают в Самарской области днем 11 июня

Специалисты Приволжского УГМС предупредили жителей губернии о возможной непогоде в среду.

Специалисты Приволжского УГМС предупредили жителей губернии о возможной непогоде в среду.

Синоптики уточнили: днем 11 июня в Самарской области сохранится переменная облачность. На некоторых участках пройдет кратковременный дождь. Также прогнозируют град и грозу.

При этом температура воздуха в 63-м регионе составит от +26 до +31 градуса по Цельсию. Ветер будет северо-западным с порывами от 7 до 12 метров в секунду, местами достигнут 15−20.

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