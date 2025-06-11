Одна женщина — два ребенка: в докладе ООН рассказали о демографии в самой населенной стране мира

В то же время в ООН забили тревогу из-за падения рождаемости во всем мире. В антилидерах по рождаемости оказалась Япония. В 2024 году в стране восходящего солнца было зафиксировано 686 тысяч новорожденных, что стало самым низким показателем за всю историю страны.