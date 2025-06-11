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Одна женщина — два ребенка: в докладе ООН рассказали о демографии в самой населенной стране мира

ООН: Население Индии приблизилось к 1,5 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Население Индии приблизилось к 1,5 миллиарда человек. Эта страна на сегодняшний день является самой населенной в мире, а каждая женщина в Индии в среднем имеет два ребенка. Такая информация приводится в докладе ООН о народонаселении планеты.

В докладе также говорится о предполагаемых демографических перспективах Индии.

«Индия сейчас — это самая населенная страна мира с населением около 1,5 миллиарда человек; ожидается, что это число возрастет до 1,7 миллиарда, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет», — сказано в докладе.

В то же время в ООН забили тревогу из-за падения рождаемости во всем мире. В антилидерах по рождаемости оказалась Япония. В 2024 году в стране восходящего солнца было зафиксировано 686 тысяч новорожденных, что стало самым низким показателем за всю историю страны.

Также сообщалось, что ЕС отстает от мирового уровня производительности из-за старения населения.