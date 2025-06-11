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Губернатор Калифорнии попросил суд остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

По словам Ньюсома, действия федеральных властей представляют собой попытку использовать армию против собственных граждан.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче судебного иска с целью немедленного прекращения «милитаризации Лос-Анджелеса», проводимой администрацией бывшего президента Дональда Трампа.

«Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса», — написал он на своей странице в соцсети X*.

По словам Ньюсома, действия федеральных властей представляют собой попытку использовать армию против собственных граждан, что он считает недопустимым.

Ранее издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп для подавления потестов, вспыхнувших из-за рейдов против нелегальных мигрантов, может задействовать федеральные войска.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.