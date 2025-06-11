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НАТО толкает Европу к новым расходам: помощь Украине хотят сделать обязательной частью оборонного бюджета

Bloomberg: НАТО может включить помощь Украине в целевой показатель расходов.

Источник: Комсомольская правда

Представители стран НАТО 24−25 июня встретятся на запланированном саммите. Они планируют представить проект итогового заявления о расходах на оборону и других показателях. Особое внимание альянс уделит путям достижения показателя в 5% ВВП. Вместе с тем НАТО может включить помощь Украине в новый целевой показатель расходов на оборону, отмечается в статье Bloomberg.

Так, поддержка Киева, при принятии проекта, станет обязательной частью оборонного бюджета. В документе также сказано, что альянс заострит внимание на устранении барьеров в торговле в этой области.

Однако, как отмечается в материале, никакой речи о присоединении Украины к НАТО так и не идет. По мнению собеседников издания, члены альянса избегают этой темы, чтобы не провоцировать споры с американским лидером Дональдом Трампом.

Представители G7 считают, что президент США противоречит всем членам Семерки. В Японии сообщили, что объединение не примет совместное заявление на предстоящем саммите из-за разногласий с Дональдом Трампом из-за его позиции по тарифам и Украине.