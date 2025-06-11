НАТО толкает Европу к новым расходам: помощь Украине хотят сделать обязательной частью оборонного бюджета

Представители стран НАТО 24−25 июня встретятся на запланированном саммите. Они планируют представить проект итогового заявления о расходах на оборону и других показателях. Особое внимание альянс уделит путям достижения показателя в 5% ВВП. Вместе с тем НАТО может включить помощь Украине в новый целевой показатель расходов на оборону, отмечается в статье Bloomberg.