Великобритании угрожает нашествие «супермуравьёв»

С супермуравьями активно борются власти Франции, Швейцарии и Германии. Они проникли в эти страны через импорт средиземноморских растений и сейчас угрожают их инфраструктуре. Например, в немецком Келе муравьи заполонили детскую площадку и начали строить там муравейник, пока их не удалили с помощью горячей воды. В швейцарском Винтертуре нашествие этих муравьев остановило строительство железнодорожного туннеля.