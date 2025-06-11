Великобритании угрожает нашествие «супермуравьёв»

Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила о возможном нашествии супермуравьев Tapinoma magnum на территорию Великобритании, сообщает The Sun.
Tapinoma magnum известны своими огромными колониями, насчитывающими до 20 миллионов особей. Эти муравьи уже распространились по Европе, где наносят ущерб инфраструктуре, перегрызают провода и даже могут нападать на людей. Полностью избавиться от них невозможно.
С супермуравьями активно борются власти Франции, Швейцарии и Германии. Они проникли в эти страны через импорт средиземноморских растений и сейчас угрожают их инфраструктуре. Например, в немецком Келе муравьи заполонили детскую площадку и начали строить там муравейник, пока их не удалили с помощью горячей воды. В швейцарском Винтертуре нашествие этих муравьев остановило строительство железнодорожного туннеля.
Специалисты Ассоциации по борьбе с вредителями выражают опасения, что Великобритания может столкнуться с аналогичной проблемой. Они отметили, что усилия отдельных домовладельцев и садоводов недостаточны для эффективной борьбы с заражением, и для уничтожения колонии необходимы специально разработанные методы борьбы с вредителями.
Ранее эксперты рассказали как избавиться от муравьев на даче.