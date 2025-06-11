МВД: Почти половина детей мигрантов в России не посещают школу

Зубов отметил, что, хотя большая часть детей мигрантов все же учится, «где-то половина точно по каким-то причинам болтается». В частности, в Москве из 80 282 несовершеннолетних иностранцев в школах и других образовательных учреждениях обучаются только 25 тысяч.