МВД: Почти половина детей мигрантов в России не посещают школу

Зубов отметил, что, хотя большая часть детей мигрантов все же учится, «где-то половина точно по каким-то причинам болтается». В частности, в Москве из 80 282 несовершеннолетних иностранцев в школах и других образовательных учреждениях обучаются только 25 тысяч.
В связи с этим Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий механизм передачи данных о детях мигрантов между МВД России и образовательными ведомствами. Новые правила позволят лучше контролировать посещение детьми мигрантов школ и других образовательных учреждений, передает ТАСС.
23 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что детям мигрантов, которые начали учиться в российских школах до того, как закон об обязательном экзамене на знание русского языка вступил в силу, не потребуется сдавать соответствующий экзамен.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 апреля детей мигрантов перестали принимать в школы без знания русского языка. Он отметил, что при поступлении в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка законности пребывания ребенка в стране и уровня владения русским.