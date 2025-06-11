«Ликвидация последствий»: июньские заморозки спровоцировали ЧС в Крыму

Аномальные заморозки весны и первой недели лета 2025 года уже оказали негативное влияние на рынок фруктов и овощей. Ранее три профильных эксперта в эксклюзивной беседе с «МК» подробно разобрали проблему повышения цен на эти категории продуктов.