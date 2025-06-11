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«Ликвидация последствий»: июньские заморозки спровоцировали ЧС в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися аномальными заморозками.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися аномальными заморозками. Подробности он привел в своем Telegram-канале.

«Министерству сельского хозяйства РК поручено организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий…», — подчеркнул Сергей Аксенов.

По словам главы Республики, администрации пострадавших от заморозков районов должны обеспечить работу специалистов Минсельхоза.

На данный момент известно, что режим ЧС действует в четырех районах полуострова, а также в городском округе Судак, который находится в юго-восточной части региона.

Аномальные заморозки весны и первой недели лета 2025 года уже оказали негативное влияние на рынок фруктов и овощей. Ранее три профильных эксперта в эксклюзивной беседе с «МК» подробно разобрали проблему повышения цен на эти категории продуктов.