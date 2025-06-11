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Суд рассмотрит иск губернатора Калифорнии Ньюсома к Трампу 12 июня

Суд в США проведет заседание по иску Ньюсома против Трампа после ввода в Лос-Анджелес военных Нацгвардии.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в связи с ужесточившимися беспорядками в Лос-Анджелесе принял решение о вводе в город военных Национальной гвардии. Это возмутило губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Он раскритиковал Дональда Трампа и подал на него в суд. Судья назначил заседание на 12 июня, сказано в постановлении инстанции Северного округа Калифорнии.

По данным документа, стороны, вероятно, примут участие в заседании по видеосвязи. Дело начнут рассматривать в 23:30 по Москве 12 июня.

«Суд проведет слушание по ходатайству истца в четверг в 13:30 (по местному времени)» — отметили в инстанции.

Президент США отреагировал на заявление Гэвина Ньюсома. По словам Дональда Трампа, губернатор не справился со своей работой в ходе митингов. Он заявил, что арестовал бы его.