Умер известный немецкий художник Гюнтер Юккер

Гюнтер Юккер приобрел мировую известность благодаря своим работам в жанре инсталляции и скульптуры. Его творчество оказало заметное влияние на европейское искусство второй половины XX века. Особое внимание публики и критиков привлекли его объекты с применением гвоздей, а также масштабные интерактивные экспозиции. Художник был участником знаменитой группы ZERO, которая внесла значительный вклад в развитие современного искусства.