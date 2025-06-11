Умер известный немецкий художник Гюнтер Юккер

Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет.
Известный немецкий художник и скульптор Гюнтер Юккер скончался на 96-м году жизни в университетской клинике Дюссельдорфа. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на его семью.
«Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет», — приводит издание информацию, полученную от родственников мастера. В публикации отмечается, что причина смерти художника не раскрывается.
Гюнтер Юккер приобрел мировую известность благодаря своим работам в жанре инсталляции и скульптуры. Его творчество оказало заметное влияние на европейское искусство второй половины XX века. Особое внимание публики и критиков привлекли его объекты с применением гвоздей, а также масштабные интерактивные экспозиции. Художник был участником знаменитой группы ZERO, которая внесла значительный вклад в развитие современного искусства.