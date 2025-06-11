МИД Узбекистана устроило скандал из-за рейда силовиков против мигрантов: что известно

Узбекистан попросил дать разъяснения по поводу жестких рейдов в Москве.
Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность из-за увеличения числа случаев неправомерных проверок и грубого обращения с гражданами республики в России. Ташкент направил официальную ноту властям РФ с просьбой дать правовую оценку действиям силовиков. Как отреагировали власти на инциденты в Москве — в материале URA.RU.
Мигрантов в ходе рейда в Подмосковье подгоняли пинками.
В московском районе Строгино правоохранители провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Он прошел в общежитии для граждан стран СНГ, расположенном на одном из объектов Минобороны. По сообщению telegram-канала Baza 9 июня, итогом операции стало задержание 5−6 человек.
Во время проверок нескольких человек доставили в полициюФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Силовики выгоняли мужчин из комнат, а тех, кто медлил, подгоняли пинками и подзатыльниками. По сведениям издания, после проверки все задержанные были доставлены в отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств их нахождения на территории России. Также, по сведениям представительства узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России, 8 июня во время проверки в районе Сокольники физическую силу по отношению к иностранцам применили сотрудники ОМОН.
В Ташкенте возмутились грубостью.
МИД Узбекистана выразило обеспокоенность в связи с проведением проверок граждан республики на территории России. Вопрос обсуждался во время очередной встречи представителей дипмиссий двух стран, посвященной миграции.
Рейды обсудили на одной из встреч представителей дипломатических ведомствФото: Илья Московец © URA.RU.
Узбекская сторона призвала российские ведомства обеспечить соблюдение международного права и уважение прав человека в отношении граждан Узбекистана, не допуская действий, унижающих их честь и достоинство. Также посольство республики направило в МИД РФ официальную ноту с просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся в Москве, уточнил РБК.
В Госдуме решили ужесточить контроль за приезжими.
Госдума одобрила закон о дополнительном контроле над мигрантами в Москве и Подмосковье. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин озвучил новые инициативы, касающиеся миграционного законодательстваФото: Роман Наумов © URA.RU.
Согласно новому закону, иностранцы, проживающие в столичном регионе, обязаны регистрироваться по фактическому адресу, сдавать отпечатки пальцев и проходить биометрическую фотосъемку. Также предусматривается обязательный мониторинг геолокации их мобильных устройств. При смене места пребывания мигранты должны уведомлять МВД в течение трех рабочих дней. Исключения сделаны только для дипломатов и граждан Белоруссии. Если результаты окажутся положительными, аналогичную практику могут внедрить и в других регионах России.