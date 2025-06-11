МИД Узбекистана устроило скандал из-за рейда силовиков против мигрантов: что известно

Силовики выгоняли мужчин из комнат, а тех, кто медлил, подгоняли пинками и подзатыльниками. По сведениям издания, после проверки все задержанные были доставлены в отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств их нахождения на территории России. Также, по сведениям представительства узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России, 8 июня во время проверки в районе Сокольники физическую силу по отношению к иностранцам применили сотрудники ОМОН.