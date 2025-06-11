В МВД России рассказали, какая часть детей мигрантов не учится

Значительная часть детей мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, не посещает российские школы. Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме.
По мнению Зубова, количество не посещающих школу детей мигрантов может достигать половины.
«То, что большая часть из них (детей мигрантов — прим. ред.) не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — сказал заместитель министра.
Согласно приведенной Зубовым статистики, в России проживает более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов. В частности, 80 282 таких ребенка находятся в Москве и только 25 тысяч из них обучаются в школах.
Напомним, Госдума приняла закон о запрете приема в школу детей мигрантов, не знающих русский язык. Что с ними делать и как научить языку, сайт KP.RU разбирался здесь.
Тем временем появились первые результаты этого нововведения: в апреле началась приемная кампания в российских школах, и только 27 детей мигрантов из 1762 допущенных к экзамену по русскому языку успешно сдали его. Подавляющее большинство не смогло подтвердить необходимый для обучения в школе уровень знания русского.
После этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в тестировании детей мигрантов на знание русского языка могут ввести устную часть для их приема в школы.
При этом Музаев заявил, что уже зачисленные в школы дети мигрантов не будут писать тест по русскому, назвав их тестирование нецелесообразным.
Также сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить меры для детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку. Тех, кто не справился с тестом трижды, предложили отправлять на родину.
Ранее сообщалось о создании реестра мигрантов в РФ. В открытой базе иностранца могут быстро проверить как работодатели и предприниматели, так и простые граждане. Важно это делать при заключении трудовых договоров, договоров об аренде жилья, при продаже или покупке имущества у иностранцев, чтобы избежать ответственности перед законом.