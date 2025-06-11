В МВД России рассказали, какая часть детей мигрантов не учится

Ранее сообщалось о создании реестра мигрантов в РФ. В открытой базе иностранца могут быстро проверить как работодатели и предприниматели, так и простые граждане. Важно это делать при заключении трудовых договоров, договоров об аренде жилья, при продаже или покупке имущества у иностранцев, чтобы избежать ответственности перед законом.