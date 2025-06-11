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В МВД России рассказали, какая часть детей мигрантов не учится

Замминистра Зубов: Половина детей мигрантов в России не ходит в школу.

Источник: Комсомольская правда

Значительная часть детей мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, не посещает российские школы. Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме.

По мнению Зубова, количество не посещающих школу детей мигрантов может достигать половины.

«То, что большая часть из них (детей мигрантов — прим. ред.) не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — сказал заместитель министра.

Согласно приведенной Зубовым статистики, в России проживает более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов. В частности, 80 282 таких ребенка находятся в Москве и только 25 тысяч из них обучаются в школах.

Напомним, Госдума приняла закон о запрете приема в школу детей мигрантов, не знающих русский язык. Что с ними делать и как научить языку, сайт KP.RU разбирался здесь.

Тем временем появились первые результаты этого нововведения: в апреле началась приемная кампания в российских школах, и только 27 детей мигрантов из 1762 допущенных к экзамену по русскому языку успешно сдали его. Подавляющее большинство не смогло подтвердить необходимый для обучения в школе уровень знания русского.

После этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в тестировании детей мигрантов на знание русского языка могут ввести устную часть для их приема в школы.

При этом Музаев заявил, что уже зачисленные в школы дети мигрантов не будут писать тест по русскому, назвав их тестирование нецелесообразным.

Также сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить меры для детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку. Тех, кто не справился с тестом трижды, предложили отправлять на родину.

Ранее сообщалось о создании реестра мигрантов в РФ. В открытой базе иностранца могут быстро проверить как работодатели и предприниматели, так и простые граждане. Важно это делать при заключении трудовых договоров, договоров об аренде жилья, при продаже или покупке имущества у иностранцев, чтобы избежать ответственности перед законом.