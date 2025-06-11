Госдума одобрила новые ограничения для проектов КРТ в интересах жильцов

«Нормативным правовым актом субъекта РФ — города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя могут быть предусмотрены требования к местоположению многоквартирного дома, в котором собственнику предоставляется жилое помещение», — говорится в тексте поправки. Законопроект регулирует переселение граждан из домов, подпадающих под реновацию или иные проекты КРТ, предусматривая предоставление равнозначного жилья. Новые положения позволят органам власти федеральных городов более гибко подходить к планированию расселения.