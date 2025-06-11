Госдума одобрила новые ограничения для проектов КРТ в интересах жильцов

ГД разрешила Москве и Петербургу определять, куда переселять граждан в рамках КРТ.
Госдума России одобрила поправку к Жилищному кодексу, которая позволяет властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя самостоятельно устанавливать требования к расположению жилья, предоставляемого собственникам взамен квартир, освобождаемых при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается в официальных материалах, представленных на пленарном заседании нижней палаты парламента.
«Нормативным правовым актом субъекта РФ — города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя могут быть предусмотрены требования к местоположению многоквартирного дома, в котором собственнику предоставляется жилое помещение», — говорится в тексте поправки. Законопроект регулирует переселение граждан из домов, подпадающих под реновацию или иные проекты КРТ, предусматривая предоставление равнозначного жилья. Новые положения позволят органам власти федеральных городов более гибко подходить к планированию расселения.
Как пояснили разработчики инициативы, это позволит учитывать градостроительные особенности мегаполисов и повысить эффективность реализации программ обновления городской среды. Решения о критериях расположения новых домов будут приниматься на уровне местных нормативных актов, что, по мнению авторов поправки, обеспечит баланс интересов жителей и муниципалитетов.