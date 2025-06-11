Роспотребнадзор предупредил о новой угрозе: ИИ может нарушить основы биобезопасности

«В части биологической безопасности это инструмент, который имеет в себе огромное количество возможностей, как позитивных, но, к сожалению, так и негативных. В руках человечества — сборщик алгоритмов, сборщик новых ДНК, новых геномов, так правильнее сказать, которые могут нанести огромный вред, могут и пользу принести», — разъяснила Анна Попова.