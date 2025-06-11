Роспотребнадзор предупредил о новой угрозе: ИИ может нарушить основы биобезопасности

Активно развивающиеся алгоритмы искусственного интеллекта способны навредить биологической безопасности. Однако, в зависимости от цели использования, ИИ может принести и ощутимую пользу. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами.
Она отметила, что нейросети способны, анализируя сочетания атомов и последовательностей аминокислот, выдать результат, которого еще не существует на планете. Это создает определенные риски. По мнению главы Роспотребнадзора, последствия использования ИИ зависят от того, в чьих руках окажется нейросеть.
«В части биологической безопасности это инструмент, который имеет в себе огромное количество возможностей, как позитивных, но, к сожалению, так и негативных. В руках человечества — сборщик алгоритмов, сборщик новых ДНК, новых геномов, так правильнее сказать, которые могут нанести огромный вред, могут и пользу принести», — разъяснила Анна Попова.
В стране, тем временем, готовятся создать специальный Центр развития ИИ. Он позволит систематизировать внедрение технологий.