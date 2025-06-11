Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор предупредил о новой угрозе: ИИ может нарушить основы биобезопасности

Глава Роспотребнадзора Попова: ИИ может нести вред и пользу биобезопасности.

Источник: Комсомольская правда

Активно развивающиеся алгоритмы искусственного интеллекта способны навредить биологической безопасности. Однако, в зависимости от цели использования, ИИ может принести и ощутимую пользу. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами.

Она отметила, что нейросети способны, анализируя сочетания атомов и последовательностей аминокислот, выдать результат, которого еще не существует на планете. Это создает определенные риски. По мнению главы Роспотребнадзора, последствия использования ИИ зависят от того, в чьих руках окажется нейросеть.

«В части биологической безопасности это инструмент, который имеет в себе огромное количество возможностей, как позитивных, но, к сожалению, так и негативных. В руках человечества — сборщик алгоритмов, сборщик новых ДНК, новых геномов, так правильнее сказать, которые могут нанести огромный вред, могут и пользу принести», — разъяснила Анна Попова.

В стране, тем временем, готовятся создать специальный Центр развития ИИ. Он позволит систематизировать внедрение технологий.