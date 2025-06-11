Гладышев заявил, что его покер в товарищеском матче не должен считаться рекордом

Гладышев оформил покер во встрече, которая прошла в Минске и завершилась со счетом 4:1 в пользу России. Он стал третьим игроком в истории сборной, забившим четыре мяча в одной игре, а его хет-трик, оформленный к 33-й минуте, стал самым быстрым в истории российской сборной, побив рекорд Владимира Бесчастных.