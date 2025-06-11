Гладышев заявил, что его покер в товарищеском матче не должен считаться рекордом

Нападающий сборной России по футболу Ярослав Гладышев заявил, что не считает свой хет-трик в ворота сборной Белоруссии рекордным, поскольку матч носил товарищеский характер. Об этом стало известно во вторник, 10 июня.
Гладышев оформил покер во встрече, которая прошла в Минске и завершилась со счетом 4:1 в пользу России. Он стал третьим игроком в истории сборной, забившим четыре мяча в одной игре, а его хет-трик, оформленный к 33-й минуте, стал самым быстрым в истории российской сборной, побив рекорд Владимира Бесчастных.
Однако, по словам Гладышева, этот хет-трик не должен считаться рекордным из-за товарищеского статуса матча.
— Это товарищеский матч. Не считается. Мое мнение — не считается, — заявил Гладышев в Telegram-канале сборной России.
В ходе товарищеского матча сборная России по футболу обыграла национальную команду Белоруссии. Состоявшаяся во вторник, 10 июня, встреча, закончилась со счетом 4:1. Все голы с российской стороны забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, он оформил покер.